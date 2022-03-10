Сегодня в рамках дипломатического форума в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Украины, Турции и России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу скоординировали шаги с целью прекращения агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба провел переговоры с Чавушоглу во время рабочего визита в Анталию.

Глава украинской дипломатии выразил благодарность Турции за политическую и гуманитарную поддержку Украины на фоне варварской войны России против украинского народа.

Также Кулеба проинформировал своего турецкого коллегу об актуальной обстановке с российским вторжением, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в частности дети.

"Российские военные варварски обстреливают больницы, детские сады, жилые дома. Гибнут и получают ранения гражданские люди. Особенно вопиющим преступлением является авиационная бомбардировка роддома и детской больницы в Мариуполе. Мир должен решительно действовать, чтобы остановить военные преступления и преступления против человечности со стороны РФ", - подчеркнул глава МИД Украины.

Министры обсудили шаги для прекращения Россией боевых действий и войны на украинской территории. В этом контексте Кулеба поблагодарил Чавушоглу за инициативу организации встречи с министром иностранных дел России.

"Украина прибыла на переговоры с сильной позицией. Благодаря несокрушимости президента Украины Владимира Зеленского, нашей дипломатии, наших Сил обороны, всего украинского народа и поддержке партнеров российские захватчики получают достойный отпор на всех фронтах", - подчеркнул Кулеба.

Он обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым:

"Немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, вывод российских войск с территории Украины".

Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках дипломатического форума в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России.

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