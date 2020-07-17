Глава "Слуги народа" рассказал, в каких сферах закончилась "эпоха бедности" (видео)

Он пообещал "новую страну" после местных выборов.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в Украине в некоторых сферах благодаря реформам, наступил "конец эпохи бедности".

Об этом Корниенко сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, пишет ТСН.

"Нельзя сказать, что мы над этим не работаем. Например, очень удачная была история с понижением цен на газ. Люди почувствовали это. Это то, что реально для кармана", - сказал он.

В то же время сопредседатель депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко перебил Корниенко, отметив, что это не достижение власти - "это в мире упала цена на нефть до нулевой отметки".

"Можно же чем-то и мешать через какие-то схемы, как это раньше было, и какие-то доступные ресурсы тоже делать для людей недоступными. Но то, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности", - продолжил Корниенко.

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Он добавил, что благодаря децентрализации деньги "спускаются вниз к людям, к общинам".

"Можно говорить об услугах, о ЦПАУ, о диджитализации, но это все людям неинтересно. Интересно то, что 60% налога на доходы "спускаются" - это большие суммы. И по остаткам на депозитах городов, городских советов мы видим, что эти суммы настолько велики, что советы даже не могут ими оперировать", - отметил нардеп.

Он сообщил, что городские советы отправляют остаточные средства на депозит. По словам Корниенко, на депозитах - уже 6 миллиардов гривень.

"При этом все асфальтировано, парки сделаны в городах. Мы очень много проводили опросов. Мы спрашивали: "Чем вы именно довольны деятельностью нынешних мэров?". Готовимся к выборам и хотим знать эту информацию. Люди говорят: "У нас в городе все заасфальтировано". До 60% в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Это правда", - рассказал депутат.

В то же время Корниенко отметил, что многие украинцы недовольны медицинской и коммунальной сферой.

"Люди спрашивают: "У нас много денег сейчас на местах, что вы с ними будете делать дальше?". А следующая избирательная кампания будет посвящена вопросу не политическому, куда нам двигаться: на местном уровне национальные вопросы мало кого интересуют. А интересуют конкретные вопросы, куда наш город, городок, поселок, ОТГ (движется - Ред.)... Мы завершили объединение, и все 1460 общин будут в одинаковом режиме работать, в прямых межбюджетных отношениях с государством. Это прямые средства, прямые возможности", - рассказал глава партии "Слуга народа".

Он добавил, что сейчас нарабатывается пересмотр налоговой базы.

"У нас законодательство не позволяет ее просматривать менее чем за полгода до конца бюджетного года, но на следующий год у нас есть несколько идей относительно пересмотра базы таким образом, чтобы еще больше налогов, еще больше денег "спускать" вниз. Потому что мы видим, что это та история, которая может реально двигать страну", - отметил нардеп.

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Корниенко добавил, что после местных выборов осенью, когда переизберут советы и заработают исполкомы советов, украинцы получат "новую страну, обновленный лад, обновленное качество". По его словам, люди на местах сами будут управлять своей жизнью.

"Повысится статус депутата местного совета ОТГ, который изберется 25 октября. Он будет намного выше, намного влиятельнее, чем сейчас депутат сельского совета, поселкового и тому подобное. Люди за полгода это увидят. Путем этого они смогут решать проблемы жителей гораздо лучше. Коммунальная, жилищная сфера, дороги, местная экономика, привлечение инвестиций - все можно будет решать на уровне общины", - отметил глава партии "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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