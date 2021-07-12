Спикер парламента призвал народных депутатов думать, что они делают, чтобы "потом не краснела вся ВР и в целом власть".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что должны быть внесены изменения в законодательство о лишении мандата народного депутата в случае вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя ситуацию со случаем, когда народный депутат Александр Юрченко, по предварительной информации, в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП.

При этом Разумков не называл фамилию народного депутата. Председатель ВР отметил, что на минувшей неделе была ситуация, когда народный депутат "управлял в нетрезвом состоянии автомобилем и совершил ДТП". Разумков добавил, что, к сожалению, на сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы "действительно могла очищать ВР от таких поступков и таких коллег".

"Надо будет поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения. Параллельно с этим напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда по уголовному делу является основанием для того, чтобы народный депутат потерял свой мандат", - отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что дело не только в потере мандата, но и в том, что есть моральная ответственность перед избирателями, которые избирают в парламент.

"Давайте, чтобы не стыдно было им в глаза смотреть на округах и на отдыхе", - сказал Разумков.

Он обратился к коллегам по парламенту, отметив, что в ближайшее время завершается сессия и народные депутаты будут работать в регионах и уйдут в отпуска.

"Каждый пусть сначала думает, что он делает, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть", - подчеркнул он.

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ДТП с Юрченко во Львове: что известно

8 июля 2021 года нардеп Александр Юрченко во Львове попал в ДТП, якобы находясь под действием наркотиков. Нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке. После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированной дороги другими автомобилями.

Водитель иномарки, которая получила повреждения после ДТП, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон.

Во львовской полиции сообщали, что на виновника ДТП составили протокол, который направлен в суд.

Глава партии "Слуга народа", первый зампредседателя фракции СН Александр Корниенко призвал внефракционного Юрченко сложить мандат.

10 июля Юрченко после ДТП во Львове без водительского удостоверения поехал в Киев на своем "Мустанге".

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Автор: Надя Пришляк