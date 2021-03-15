В посте Логара глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указан латиницей как Dmitrij Kulebo.

Министр иностранных дел Словении Анже Логар, который завтра должен прибыть в Украину, анонсировал свой визит в Facebook, однако допустил ошибку в фамилии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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Об этом сообщает «Европейская правда». В заметке Логара глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указан латиницей как Dmitrij Kulebo, вместо Dmytro Kuleba. Сейчас эта публикация уже недоступна к просмотру.

Журналисты обратили внимание, что в пресс-службе Министерства иностранных дел Словении такой ошибки не допустили. В твите, опубликованном несколькими часами ранее поста главы МИД, имя его украинского коллеги указано правильно.

Впрочем, стоит отметить, что сообщение МИД страны написано на английском языке, а анонс на странице Логара был составлен на словенском.

Анже Логар прибудет в Киев уже завтра. В Украине он должен встретиться с Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмигалем.

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Автор: Дмитрий Захаров