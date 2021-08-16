Выборы в Кривом Роге могут состояться в следующем году, полагают в "Слуге народа".

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов погиб, и город остался обезглавленным. Новый мэр должен быть избран на выборах. Нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что, скорее всего, избирательная гонка состоится в конце марта 2022 года.

Для того, чтобы запустить процедуру подготовки к выборам, должен собраться местный совет, одобрить некоторые моменты и отправить их Верховной Раде, рассказала парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседница отметила, что в Избирательном кодексе нашей страны прописаны две даты, в которые можно проводить как очередные, так и внеочередные выборы – это конец октября и конец марта.

"…Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время – это конец марта следующего года", – поделилась мнением нардеп.

Напомним, Константин Павлов в декабре 2020 года победил на выборах мэра Кривого Рога. Павлов был кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во втором туре избирательной гонки он победил кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Под Кривым Рогом 15 августа Павлов был найден застреленным. Правоохранители назвали четыре версии гибели мэра города – убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства.

Автор: Екатерина Присяжнюк