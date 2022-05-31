Государство выделит на это 100 млрд евро.

Германия намерена создать крупнейшую армию в Европе среди стран-членов НАТО.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Stuttgarter Zeitung.

По его словам, на это государство выделит 100 млрд евро. Больше всего из них потратят на развитие и модернизацию военно-воздушных сил.

В распоряжении агентства Reuters оказался документ по распределению средств, о которых говорил Шольц. По данным журналистов, 40,9 млрд евро предусмотрено на развитие военно-воздушных сил. Германия планирует закупить новые истребители Eurofighter и бомбардировщики-истребители F35, на замену устаревших боевых самолетов Tornado. Часть средств также на развитие космической системы раннего предупреждения

19,3 млрд евро будет направлено на развитие военно-морского флота, в частности, на закупку новых кораблей и подводных лодок. Еще 16,6 млрд выделят на развитие сухопутных сил, в том числе на разработку новых БМП на замену БМП Marder.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Греции БМП, чтобы правительство в Афинах могло передать Украине вооружение советского образца.

Вас также могут заинтересовать новости: