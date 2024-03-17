Последние годы политик тяжело болел.

Умер известный украинский политик, бывший народный депутат и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Последние годы политик тяжело болел. Ему было 73 года.

"Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадьевич предупреждал журналистово планируемых нападениях..., а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эспрессо, 5 канала и других патриотических медиа...", - написал нардеп Николай Княжицкий.

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Кто такой Геннадий Москаль

Украинский политик, бывший глава Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант милиции.

С 2007 года народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. В этой должности он запретил продажу спиртных напитков на линии боевого столкновения, чтобы "обезопасить мирных жителей и военнослужащих от случаев травматизма и гибели в состоянии алкогольного опьянения".

А с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 возглавлял Закарпатскую ОГА.

Геннадий Москаль был соратником президентов Петра Порошенко и Виктора Ющенко и критиком Владимира Зеленского.

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