Нардепы обжаловали в Конституционном суде право президента назначать директора ГБР

Представление направили 58 народных депутатов, которые считают, что в изменениях в закон о ГБР президента наделили дополнительными статусными полномочиями.

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление относительно конституционности отдельных положений закона о Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Конституционного суда.

"В Конституционный суд Украины 2 июня поступило конституционное представление 58 народных депутатов Украины по поводу соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года №794-VIII (с изменениями)", - говорится в сообщении.

В обнародованном представлении отмечается, что статья 1 закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований" определяет, что ГБР является государственным правоохранительным органом, на который возлагается задача по предотвращению, выявлению, пресечению, раскрытию расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 9 Закона, организационная структура ГБР определяется президентом Украины.

Директор ГБР назначается президентом по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР. Директор ГБР освобождается от должности президентом при наличии оснований, определенных ч.4 и 5 статьи 10 настоящего закона (часть 1 статьи 11 закона).

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Пунктом 1 части 3 статьи 11 закона закреплено, что в состав Конкурсной комиссии входят три человека, определенные президентом.

Положение о Совете общественного контроля и порядке его формирования утверждается президентом по представлению директора ГБР (часть 2 статьи 28 закона).

Субъект права на конституционное представление считает, что положения статьи 1, части 1 статьи 9, части 1 и пункта 1 части 3 статьи 11, части 2 статьи 28 закона не соответствуют нормам Конституции Украины, являются неконституционными.

Депутаты считают, что в изменениях в закон о ГБР президента Украины наделили "дополнительными статусными полномочиями с присущими функциями исполнительной власти назначать их руководителей и осуществления других организационных полномочий в деятельности этого органа, которые находятся за пределами его полномочий, определенных Конституцией Украины".

Представляют представление в КС депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин и Василий Нимченко.

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований" вступил в силу 26 декабря 2019 года.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР.

Труба обжаловал указ президента об увольнении с должности директора Госбюро расследований в Верховном суде.

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