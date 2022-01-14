Экс-глава НАК "Нафтогаз" уверен, что Украина сейчас находится в зоне риска.

Экс-глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина сейчас находится в зоне риска, лишившись поддержки США и оставшись один на один с Европой в решении вопроса с запуском российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Коболев сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы не можем влиять на энергетический кризис в Европе, но мы можем влиять на продвижение проекта "Северный поток-2". Постройка данного проекта – один из главных факторов, по которым Россия себя так ведет. Путин почувствовал запах крови и сушит европейский рынок", - убежден Коболев.

Читайте такжеСенат США подготовил санкции против России в случае ее вторжения в УкраинуПо его мнению, может случиться так, что если зимой Украина захочет покупать газ в Европе, то его банально может не оказаться в странах ЕС или его не станут продавать.

"Мы вошли в зону риска и сейчас утратили поддержку нашего союзника, Белого дома. Без поддержки США мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом. И тогда баланс станет угрозой", - заявил он, напомнив, что вчера Сенат США отклонил проект санкций против "Северного потока-2".

Коболев отметил, что ни отбор с трубы, ни национализация транзитного газа недопустимы.

"Это даст карты в руки Путину. Украине сейчас надо срочно договариваться с трейдерами, чтобы те не уводили газ из наших хранилищ", - уверен Коболев.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.

Если же Россия пойдет на деэскалацию конфликта, решение о запуске "Северного потока-2" будут принимать Европейский и немецкий регуляторы.

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