Речь идет об одном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Elegance и пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado в базовой версии.

Государственное бюро расследований 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало у ООО "Види Автострада" шесть легковых автомобилей специализированного назначения 2020 года выпуска на общую сумму 8,12 миллиона гривень.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему Prozorro.

В частности, до конца года ГБР должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн. В салонах авто с такой комплектацией без специализированного оборудования стоит 1,77 млн грн.

Автомобиль имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи во время движения по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол и тому подобное. В нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

Читайте такжеМожно без кожаного салона и аудиосистемы JBL: новосозданный Минстратегпром покупает три авто за 2,7 миллиона гривень

Кроме того, ГБР заказало пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D, 6 A/T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1,29 млн грн.

Эти автомобили имеют кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и во время движения сверху и тому подобное.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Отмечается, что сумма сделок на 0,04% ниже от общей ожидаемой стоимости закупок в 8,12 млн грн.

Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.

Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева являются ООО "ВиДи Алея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН