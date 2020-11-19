Тендер по улучшению интернет-связи в президентском самолете планировали провести еще в мае 2019-го.

Государственная служба спецсвязи и защиты информации отказалась от модернизации интернета в самолете Зеленского и направила 32,4 миллиона гривень на борьбу с COVID-19.

Об этом говорится в письме госслужбы для Обозреватель.

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При этом в госслужбе отметили, что тендер по улучшению интернет-связи в президентском самолете планировали провести еще в мае 2019-го, однако его отменили. Следующие тендеры тоже провалились.

"Следующее объявление о проведении торгов осуществлено в сентябре 2020-го. Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривень. Госспецслужбой связи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривень", – цитирует издание текст документа.

Впрочем, госслужба решила отменить закупку, ссылаясь на ситуацию с COVID-19 в Украине.

Интернет для президента: что известно

6 ноября Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби) по результатам тендера. Речь идет об одном из самолетов авиапредприятия "Украина", которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) должна обеспечить доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек. Срок гарантийного обслуживания составит два года.

Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 миллиона гривен и 35 миллионов гривен не состоялись ввиду подачи менее двух тендерных предложений.

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Автор: Яна Ставская