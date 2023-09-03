Зеленский и Макрон также договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности по гарантиям безопасности: команды Украины и Франции будут работать над двусторонним документом по гарантиям.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, заметив, что он провел "обстоятельный и конкретный" разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонительную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", - отметил президент Украины.

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Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили конкретику безопасности в Черном море и "зернового коридора", который должен быть продлен. Они договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

"Важна договоренность по гарантиям безопасности: наши команды - Украины и Франции - будут работать над двусторонним документом по гарантиям", - заявил глава государства.

Также они с Макроном обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией Формулы мира. Зеленский отметил весомость того, чтобы как можно больше стран мира присоединились к ней, в частности государства Глобального Юга.

"Франция и ее компании будут участвовать в нашем форуме оборонных индустрий, который активно готовим. Об этом тоже договорено", - сообщил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, 12 июля лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) согласовали декларацию безопасности поддержки Украины. Так, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее.

К декларации присоединились уже более двух десятков стран. В конце августа к ней присоединилась также и Словения.

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