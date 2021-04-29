В МИД Украины считают, что РФ создает "украинский радикальный след", чтобы запугивать собственное население.

ФСБ России заявила о якобы задержании 16 сторонников "украинской" радикальной организации "М.К.У".

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Задержания произошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском.

Читайте такжеЗеленский может встретиться с Путиным в Иерусалиме или Вене-СМИ"Радикалов" обвиняют в причастности к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов админзданий и вооруженных нападений на граждан.

Утверждается, что у задержанных обнаружены холодное оружие, электронные носители информации и средств коммуникации с "инструкцией по изготовлению средств террора", отчетами главарю организации Краснову Е. С.

"В ходе допросов задержанные подтвердили, что Краснов с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории РФ", – говорится в сообщении.

В комментарии изданию Украинская правда в МИД ответили, что информации о задержании украинских граждан не получали. Там добавили, что с января 2021 года российские силовики и пропагандисты активно раскручивают тему "внешнего управления" на фоне разгонов протестов.

В МИД Украины считают, что Россия таким образом создает "украинский радикальный след", чтобы запугивать собственное население. Все обвинения Украина отвергает.

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Автор: Яна Ставская