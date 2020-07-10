Ермак: формулу Штайнмайера обсудили на встрече в Нормандском формате в Берлине

Ермак заверил, что Украина сегодня доминирует в переговорах и у международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств.

Политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине обсудила имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает LIGA.net.

"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.

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Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и у международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» – документ, который предложил действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще тогда, когда был министром иностранных дел ФРГ и принимал участие на уровне министров во встречах в нормандском формате.

«Формула» очень короткая и предусматривает только то, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе.

О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.

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