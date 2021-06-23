ОЕОУ призывает сделать выводы и не допустить принятия деструктивных правок в документ.

Объединенная еврейская община Украины в официальном Telegram-канале опубликовала к депутатам Верховной Рады Украины относительно законопроекта №5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Читайте такжеРада проголосовала в первом чтении за законопроект О противодействии антисемитизмуРедакция JewishNews приводит полную цитату заявления ОЕОУ по этому вопросу:

Обращение еврейской общины Украины к депутатам ВРУ относительно законопроекта №5109

Объединенная еврейская община Украины выражает свою обеспокоенность относительно возможного внесения деструктивных правок в проект закона №5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", общий смысл которых обнародован народным депутатом Украины Вятровичем. По оценке ОЕОУ, правки имеют перед собой цель полностью заменить саму суть проекта закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым определяется понятие антисемитизма.

После представления в ВРУ Законопроекта №5109 нами к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и председателю комитета по правам человека Дмитрию Лубинцу были переданы письма от 119 еврейских общин и организаций Украины, в которых содержится ходатайство о принятии определения антисемитизма в Украине на основе формулировки Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), по которому принято определение антисемитизма Европейским парламентом и многими ведущими странами мира.

Любое искажение содержания законопроекта ставит целью препятствование его принятию, какие бы при этом мотивы не декларировались, силами, которые, по нашему мнению, не являются дружественными к еврейской общине Украины.

Объединенная еврейская община Украины призывает народных депутатов Верховной Рады Украины и народных депутатов-членов соответствующего Комитета сделать выводы и не допустить принятия деструктивных правок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь