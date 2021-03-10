Шевченко в очередной раз похвалил Лукашенко.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко нецензурно раскритиковал оппозиционный белорусский Телеграм-канал Nexta и всех противников Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики. Таким образом он прокомментировал недавнее расследование Nexta о роскошных дворцах Лукашенко.

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В своем Телеграм-канале Шевченко разместил откровенно враждебный пост, обратившись к авторам канала.

"Nexta - вы просто трусливые пи****сы. Все кто на Батьку льют эту ложь, конченные м*даки и выродки. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе, вам ещё покажем, как миром править во благо простого Народа",- заявил он.

Не так давно Шевченко хвастался посещением Минска, где побывал на мероприятиях с участием Лукашенко. До этого нардеп пришел на заседание Рады со странным плакатом.

О чем говорится в фильме "Лукашенко. Золотое дно"

Журналисты Nexta рассказали о резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

В фильме перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется Лукашенко. Среди них - Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области.

Описывается парк с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов. Также стало известно о самолетах и вертолете, на которых Лукашенко в прошлом году летал над Минском во время протестов.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, большая часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены - Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.

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Автор: УНИАН