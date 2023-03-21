Лященко назначат главой "Укрзализныци" с 23 марта 2023 года.

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина и назначил нового главу УЗ. Им стал член правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

В распоряжении Кабмина от 21 марта 2023 года сказано, что Лещенко назначат главой "Укрзализныци" с 23 марта 2023 года. Он будет занимать эту должность два года.

Отмечается, что перед назначением на эту должность были прекращены полномочия Лященко как члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога".

Видео дня

Кадровые перестановки в Украине

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового. За это решение проголосовали 313 парламентариев.

Кроме того, новую должность получил глава Минцифры Михаил Федоров. Его назначали на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: