Мэр Львова отметил, что сейчас его дети учатся и прерывать этот процесс не будут.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пойдет воевать вместе со своими пятью сыновьями. Впрочем, это произойдет не сейчас.

Соответствующее заявление мэр сделал, отвечая на вопросы украинцев. Он напомнил, что его сыновья - студенты и школьники.

"Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и с вами мы будем в войске. И я тоже. Я проходил службу в Вооруженных силах в свое время. Закончится моя каденция - пойду служить. И дети мои будут (служить - УНИАН). Это всех нас ждет. Таков сегодня мир. Но заставлять детей разорвать учебу и идти воевать... Возможно, так и будет, но меня как отца это немножко внутри крутит", - отметил Садовый.

Семья Андрея Садового

Напомним, что в 2001 году Андрей Садовый женился на искусствоведе Екатерине Кот-Садовой. Супруги воспитывают пятерых сыновей - Иоанна-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

Двое старших сыновей львовского мэра являются студентами. Трое младших - школьники.

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