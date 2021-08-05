Точкой невозврата партийцы называют "имитацию" съезда партии, на котором из ее рядов исключили 7 нардепов.

Вслед за винницкими депутатами, которые еще в июне объявили о выходе из партии "Голос", аналогичное решение приняли и члены ивано-франковской ячейки.

Об этом они сообщили на странице городской организации политсилы d Facebook.

Они обвинили руководство партии в игнорировании принципов и идей партии: честности, открытости, прозрачности и демократичности.

Свое решение партийцы объясняют тем, что председательница партии Кира Рудык и ее близкое окружение "решили узурпировать власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

"Точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудык, The End "Голос", - говорится в заявлении.

В то же время, депутаты обещают и дальше "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".

Стоит отметить, что на съезде "Голоса" 27 июля семерых членов партии, которые являются народными депутатами, исключили из ее рядов.

Раскол в партии "Голос": что произошло

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

Читайте такжеВ Раде разбираются с "коллизией" в руководстве партии "Голос"При этом ранее, в конце апреля, Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас партию возглавляет народный депутат Кира Рудык: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос": 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

Автор: Станислав Кожемякин