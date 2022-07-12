Он отмечает, что вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как будет проходить завтрашняя встреча в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна.

Об этом он написал в своем Telegram- канале.

"Раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. Там запланирована встреча украинских и турецких представителей. После этого состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна", - сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины вопрос безопасности является ключевым, и добавил, что детали расскажет позже.

"Разблокирование украинских портов - это одна из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно сделать это как можно скорее. Мы считаем, что вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш приобщен к этому процессу, мы благодарны ему за это", - отметил Ермак.

Он добавил, что нужно понимать, что сильные позиции украинских военнослужащих в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также является важным для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.

"Это для Украины - приоритет", - написал руководитель ОП.

Также, отметил он, это позволит возобновить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность мира.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный устье судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

Сегодня, 12 июля, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что эксперты Украины на четырехсторонней встрече Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

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