Эксперт: прозападные активисты атакуют главу Минздрава Степанова, так как он не из их "орбиты"

Максима Степанова сначала критиковали за "недостаточно жесткий карантин", потом за закупку защитных костюмов по завышенной стоимости.

Прозападные активисты атакуют любую инициативу Министерства здравоохранения и лично министра Максима Степанова, поскольку он не из их «орбиты».

Такое мнение высказал эксперт Вадим Карасьов на своей страничке в Facebook.

«Обращали ли вы внимание, что так называемые активисты, которых финансирует Запад, их еще называют «соросята», всегда уделяют особое внимание деятельности Министерства здравоохранения. И если министр не из их «орбиты», то все ресурсы активно атакуют как любую инициативу, так министерство в целом и лично министра. Не стал исключением и новый министр здравоохранения Максим Степанов», – говорится в сообщении.

Вадим Карасьов напомнил, что сначала Максима Степанова критиковали за «недостаточно жесткий карантин», потом за закупку защитных костюмов по завышенной стоимости.

«По итогу, правда, выяснилось, что речь шла об абсолютно разных видах защитных костюмов с разной степенью защиты. Их цена в мире вообще колеблется от 30 гривень до 50 тысяч гривень, в зависимости от степени защиты и назначения», – отметил эксперт.

Сейчас же, по словам Вадима Карасьова, главу Минздрава критикуют за «затяжной карантин», пересмотр медицинской реформы, за слишком длительный аудит медицинской системы.

«Это при том, что западные аудиторы в свое время говорили, что им, только для того, чтобы просчитать «стоимость медицины» в стране и провести глубинный аудит, необходимо 6-9 месяцев. Но мы пока живем по правилам «кто громче крикнет», тот и молодец», – считает эксперт.

При этом он не исключает, что если будет новая вспышка коронавируса в стране, то Кабмин в целом и Минздрав в частности начнут обвинять в том, что карантин был отменен слишком рано.

«Это при всем при том, что никаких «перемог» пока так называемые прозападные активисты были на рулях украинской медицины не было. За целых три года чуда не произошло, систему не реформировали, сотен больниц не построили, всех пациентов не вылечили, а врачам зарплаты не подняли. Простые украинцы не ощутили никаких улучшений за три года их управления медициной, об этом свидетельствуют все соцопросы», – добавил эксперт.