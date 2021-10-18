В новом браке Тигипко воспитывает троих сыновей и не планирует возвращаться в политику.

Бывший вице-премьер, бизнесмен и банкир Сергей Тигипко впервые показал свою новую жену - Аллу Зиневич, которая на 24 года моложе мужа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Встреча с журналистами состоялась на буйволиной ферме на Черниговщине, принадлежащей семье. Тигипко говорит, что пока эта ферма - не бизнес, а хобби.

Новой жене экс-чиновника 37 лет, она имеет в Киеве собственное бистро. Ранее работала моделью и участвовала в конкурсах красоты. Сергею Тигипко - 61, он был женат дважды. Имеет дочь от первого брака, троих детей - от второго и еще троих сыновей от нынешней избранницы. Старшему - 10 лет, среднему - 9, младшему - 5. Сколько лет пара вместе - не признается.

"Я наелся публичности", - говорит экс-вице-премьер. Жена добавляет, что они познакомились за границей и запомнят этот день навсегда.

Тигипко говорит, что в политику возвращаться не планирует. Он также выразил недовольство невозможностью объединять бизнес и политическую деятельность.

Детали узнавайте из сюжета:

Кто такой Сергей Тигипко

Тигипко – один из ветеранов украинской политики. С 1990-х он маневрировал между бизнесом, политикой и государственной службой. Впервые он появился на госслужбе в роли заместителя премьер-министра при премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко.

В 1990-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. Тигипко и сам баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место.

На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с "Партией регионов" Януковича и занял должность заместителя премьер-министра при премьере Азарове.

После прихода к власти Владимира Зеленского был одним из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра.

Автор: Виолетта Орлова