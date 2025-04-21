По договоренности, Артем Шило должен получить "теплое место" - без окопов и штурмов, утверждает бывший нардеп.

Бывший советник Офиса президента и экс-сотрудник СБУ Артем Шило, которого подозревают в хищении миллионов гривен "Укрзализныци", нашел способ избежать наказания - он собирается мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщил украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук. В посте на своем телеграм-канале он утверждает, что патриотизм к решению Шило отправиться служить в ВСУ не имеет отношения:

"Как утверждают источники, Шило не планирует реально защищать страну - для него мобилизация стала лишь удобным щитом от уголовной ответственности. Схема не нова: в свое время подобный трюк пробовал провернуть скандально известный экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров".

Моси

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йчук считает, что в отличие от Насирова, который во время судебных дебатов также пытался "спрятаться" за военным билетом, Шило подошел к вопросу с большим размахом: якобы экс-советник ОП заручился поддержкой влиятельного агрария Всеволода Кожемяко - основателя подразделения "Хартия", которое сейчас входит в состав Национальной гвардии Украины.

"По договоренности, Шило должен получить "теплое место": без окопов, без штурмов - служба "по высшему разряду"... Тем временем государство продолжает считать потери от сделок в "Укрзализныце", в которых фигурирует Шило. И вместо того, чтобы отвечать перед судом, он пакует рюкзак не на фронт, а - как надеется - в комфортный тыл", - продолжает бывший народный депутат.

Кто такой Артем Шило

Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2021-2022 годах Артем Шило мог быть причастен к деятельности преступной группы, которая зарабатывала на многомиллионных закупках для государственной компании "Укрзализныця" и таким образом была причастна к хищению средств. Кроме Шило подозрения по делу получили семь человек.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что группа была причастна к завладению почти 95 млн грн средств "Укрзализныци".

В апреле 2024-го года Шило выпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов гривен.

Как при помощи ВСУ пытаются избежать уголовки

Наиболее громкой "схемой" с уклонением от уголовного наказания путем поступления на службу в армию стала недавняя попытка экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в размере 722 млн грн. 9 апреля текущего года его защита обратилась в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела из-за мобилизации подсудимого. Однако спустя всего лишь сутки ВСУ отменили указ о мобилизации чиновника, отметив, что выданный приказ о призыве является противоправным.

"В Вооруженных силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", - говорилось в заявлении военного ведомства.

Тем не менее, как отметили после резонанса в САП, в ВСУ добровольно мобилизовались 48 обвиняемых в коррупции: в ведомстве отметили, что сейчас мобилизация является "одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности", так как рассмотрение дел приостанавливается, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избежания наказания.

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