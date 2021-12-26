Украине грозит очень напряженный период, предупредил бывший чиновник.

Президент Российской Федерации Владимир Путин нагнетает ситуацию в отношении Украины, чтобы страны Запада, в первую очередь США, на самом высоком уровне решили не пополнять НАТО украинской территорией.

Украинское государство ждет очень напряженный период, и он может длиться даже не год, рассказал бывший глава Минобороны, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украине по двум причинам грозит непростое время.

"...Первое: Путин не отказывается от своей цели – не допустить развития Украины как успешной европейской демократии, которая является членом ЕС и НАТО, то есть западной страной. Во-вторых, он сейчас готов идти фактически на любые шаги, кроме тех, которые, собственно говоря, развалят саму Россию", – заявил экс-чиновник.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали единственную стратегию, которая заставит РФ пойти на деэскалациюЭксперт подчеркнул, что российский лидер решился на очень сильное нагнетание ситуации, и это вызывает обеспокоенность.

"...Цель – сделать так, чтобы в первую очередь США, а в принципе страны Запада, приняли государственную политику на самом высоком уровне относительно нерасширения НАТО на территорию Украины", – считает собеседник.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что российская сторона не имеет права вето на членство Украины в НАТО.

Агрессия России против Украины – справка УНИАН

Весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Страны Запада наказала Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

С конца октября 2021 года в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале следующего года.

Российские власти отрицают обвинения в подготовке нападения на Украину и указывают на активизацию сил НАТО у российских границ.

Ряд западных стран пригрозили России серьезными санкциями в случае нового вторжения на украинскую территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: