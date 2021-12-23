Страхи Владимира Путина: как и когда Украина на Россию нападет

Президент РФ Владимир Путин провел "большую пресс-конференцию", на которой не обошлось без "украинского вопроса". УНИАН собрал самые яркие "перлы" этого общения хозяина Кремля с прессой.

Накануне семнадцатой "большой пресс-конференции" президента РФ Владимира Путина были большие подозрения, что проведет он ее из бункера. Но в этот раз обеспечить "теплую ванну" помогла пандемия COVID-19 – под ее предлогом Кремль сократил количество журналистов и, как следствие вопросов.

Вопросы, впрочем, из года в год все тяжелее назвать острыми (такие есть, но их крайне мало). Более того, впервые за 13 лет работы в Москве, Путину лично не задал свой вопрос уже давно единственный журналист из Украины, специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

"Администрация президента России инициировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру", - рассказал он.

Но отсутствие возможности продемонстрировать свою демократичность и дружелюбность – мол, посмотрите, даже неудобный и наглый Цимбалюк может вопросы задавать – не стало преградой для неоднократного обсуждения "украинского вопроса".

В этой теме монолог престарелого российского "царя" можно условно разделить на несколько блоков. Все они сопровождались неизменным покашливанием. А, как уже давно заметили сами россияне (доказательств в интернете полно), это означает, что в этот момент Владимир Путин или уже врет, или собирается.

"Украина? Не было такой страны"

Уже традиционно президент России не отказал себе в удовольствии сделать для своего населения (вероятно, с надеждой, что все 146 миллионов там поголовно неграмотные, чтобы если не изучить, то хотя бы прочесть что-то из истории, а, тем более, если учебники не на русском языке) экскурс в историю.

Главным образом, чтобы в который раз рассказать, что такой страны как Украина вообще не существовало: "Кто создал Украину? Ленин. Когда создавал Советский союз… Затолкали туда территории с народом, у которого никогда никто ничего не спрашивал. Ленин силой затолкнул туда [в Украину] Донбасс".

Этот безмолвный народ, по версии Путина, конечно же, русские. Которых Россия теперь защищает и всячески им помогает. Тем более, что, по словам российского "царя", после того, как СССР прекратил свое существование, "часть исторических российских территорий вместе с населением оказались в Украине".

Здесь, впрочем, Владимир Путин продемонстрировал собственное невежество. Ну, не может же бывший руководитель спецслужб (во время пресс-конференции он сам похвастался, что возглавлял ФСБ РФ) не знать, что даже по состоянию на 2020 год, основное население Донецкой и Луганской областей – украинцы. 56,87% и 58% соответственно. Да и русские, помимо того, что не доминирующая на этих территориях национальность (и не была таковой даже 100 лет назад), еще и не единственная – на Донбассе проживают еще белорусы, татары, греки, армяне, молдаване и другие.

С другой стороны, если признать, что президент РФ откровенно лжет, у России не будет повода "защищать русских" по всему миру.

Великий лжец

Но врать Владимиру Путину, особенно в "украинском вопросе", приходится часто (и никто не даст гарантий, что точно также он не врет на встречах с мировыми лидерами, которым откровенно завидует).

Так, рассуждая о том, что ранее Россия вполне могла сотрудничать даже с прозападной украинской властью – Ющенко и Тимошенко, Путин отметил: "И действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили!". По этому поводу стоит сделать два замечания.

Первое – то Путин говорит, что никаких действий по Крыму Россия не предпринимала, это все народное волеизъявление, то признается, что о таких действиях в Кремле просто какое-то время не думали. Здесь отдельно напомним – УНИАН об этом уже писал – что в истории с аннексией украинского полуострова Владимира Путина неоднократно приходилось ловить на лжи. Сначала он убеждал весь мир, что русские спецназовцы, в открытую, под запись говорившие, что они – военнослужащие российской армии, - "местная самооборона", купившая новейшее военное спецснаряжение и оружие в "любом магазине". Но потом признался, что для присоединения Крыма Россия "условия с помощью специальных формирований и вооруженных сил для свободного волеизявления людей Крыма и Севастополя"…

Второе - оттяпать Крым у Украины Россия пыталась еще до Ющенко. По словам президента Украины в 1994-2004 годах Леонида Кучмы, еще с попытки насыпать дамбу на Тузле речь шла о прощупывании Украины на слабость и глубину возможного отступления. "Мы поняли это задолго до того, как тогдашний глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра"", - напоминал Кучма в одном из интервью.

По его словам, после того, как Украина перебросила на свою территорию несколько сотен пограничников и укрепила оборону, отряды морской пехоты привели в боеготовность на катерах, которые курсировали в Керченском проливе, и военные получили приказ – в случае нарушения россиянами границы Украины, открывать огонь на поражение, русские остановились. "Мы выиграли время, 10 лет", - вспоминал Кучма.

Еще одна нестыковка – рассуждения Путина по поводу событий 2014 года, которые, по его словам, окончательно испортили отношения России с Украиной.

Так, президент РФ заявил, что Янукович, в свое время, согласился с законным возмущением граждан, и "готов был уйти от власти", и все (и украинская оппозиция, и западные партнеры Украины) "это прекрасно понимали". "Но через день-два – кровавый госпереворот! Людей убивали, сжигали! Зачем это сделали?", - театрально восклицал Путин.

Вряд ли хозяин Кремля забыл, что людей на улицах убивали по приказу самого Виктора Януковича. Причем уйти от ответственности за это беглому экс-президенту Украины помог именно Владимир Путин. Или Янукович с момента тех кровавых событий живет не в России?

"После этого возник Крым, - гнул свою линию на "большой пресс-конференции" 23 декабря Путин. – Как мы могли отказать в защите людям, которые там проживали?".

Правда, как происходили те события начала 2014 года, в эпоху развития технологий уже не утаить. Все записано – с датами и свидетельствами очевидцев.

Хотят ли русские войны?

Отдельной темой "большой пресс-конференции" Владимира Путина стала тема войны. И, рассуждая по этому поводу, выглядел хозяин Кремля совсем не как лидер страны, устанавливающей геополитическую повестку дня.

Во-первых, потому, что вся его речь была пронизана жуткой обидой. Украина-де, подлая, не соблюдает договоренности. Если по поводу "Минска" и принимаются законы, то не такие: вместо власти пророссийским бандам – военно-административные управления, вместо амнистии для убийц – выборочная люстрация… И вообще, русских выдавливают – объявили их не коренным народом, язык – и тот запрещают.

"Дважды украинские власти предпринимали попытки решить силой кризис на Донбассе. Я дважды уговаривал Порошенко этого не делать. В итоге – окружение, потери", - жаловался Путин россиянам.

То есть, по его версии, кровавые котлы на Донбассе случились не потому, что Москва накачала его оружием "под завязку" (и теперь в Нидерландах суд решает судьбу тех россиян, кто отдавал приказы выстелить из российского БУКа по МН-17), не потому, что сама РФ теперь усеяна тысячами могил "добровольцев"-россиян (не жителей же Донбасса хоронят по Псковом, в самом деле?), а потому, что Украина защищала свою землю и своих людей. И у Путину не приходит в голову, что России просто стоит убраться в свои пенаты оттуда, куда ее не звали. Но, вместо этого, он вопрошает: "Как нам на это реагировать?".

"Теперь нам говорят – "война". Впечатление, что готовят третью военную операцию, а нас предупреждают: "Не вмешивайтесь, или будут санкции". В этой ситуации есть два варианта. Первый – что-то делать. Второй – дождаться появления на этой территории антироссии, накачанной современным оружием. Как Россия должна с этим жить? С оглядкой, как будет и когда долбанут?", - заявил президент РФ.

Поэтому, по его словам, и начался диалог о гарантиях российской безопасности.

"В целом, мы видим положительную реакцию. США готовы в первых числах нового года к началу этих переговоров в Женеве… Мы должны понять, как будет обеспечена безопасность. Прямо поставили вопрос – никакого движения НАТО на восток быть не должно", - сказал Путин и обиженно добавил, что и раньше России обещали "ни одного дюйма на восток, и надули, просто нагло обманули – было пять волн расширения НАТО".

Откровенно говоря, в этой части своей пресс-конференции Владимир Путин выглядел просто жалко. Не как президент 146-милионной страны, а как мальчик, которому в песочнице не разрешили забрать чужую лопатку.

"В Румынии и Польше появляются соответствующие системы вооружения, - продолжал он. – США пришли на порог нашего дома! Мы, что ли, ставим ракеты в Канаде или Мексике? И разве у США не было территориальных вопросов с Мексикой? Кому принадлежала Калифорния? А Техас? Все забыли. Вспоминают только про Крым…".

Поэтому, по словам Путина, запад должен прекратить забалтывать Россию и немедленно дать гарантии, что ни в рамках НАТО, и на двусторонней основе в Украине не появятся ударные системы вооружения.

"Это озабоченность по нарастанию угрозы со стороны Украины. Разве мы угрожаем кому-то?", - вопрошал при этом хозяин Кремля.

К слову, Украина в глазах Путина – абсолютно демоническая страна. Ведь украинская власть на полном серьезе разрешает полевым командирам открывать огонь в ответ на обстрелы! Более того, людей, которые хотят сотрудничать с Россией, "объявляют террористами", проводят "внесудебные расправы", санкции против своих граждан. "Зеленский пришел к власти на фоне запроса общества о мире, но попал под влияние радикальных элементов, как их называют, "нациков", - объяснил президент РФ. - Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить с нами отношения, но что происходит? Убийства на улицах! И убийц никто не ищет! В Одессе людей заживо сожгли. Хоть кто-то пальцем пошевелил, чтобы найти преступников?... У нас нет шансов. В Украине уничтожают тех, кто хотел бы с нами строить отношения".

На вопрос о том, не кажется ли ему, что после всего им озвученного, в Украине найдется немало людей, плюющих на него в экран телевизора, хозяин Кремля ответил: "В Украине – полная нищета. Когда депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры у них спрашивают: "За что вы нас уничтожаете?". И плюются в экран, глядя на представителей нынешнего режима".

Жаль, что в его представлении об Украине нет места пониманию, что украинцы вряд ли будут плеваться в русских. Скорее, в них будут просто стрелять.

Татьяна Урбанская