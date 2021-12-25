По словам журналиста, западные политики коррумпируются Кремлем.

Ведущие политики Европы состоят в коррупционных связях с Кремлем, поэтому не в состоянии помешать планам президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Путин, по его словам, имеет в голове устойчивую доктрину, переубедить его не может никто. Сделать это, считает Гордон, мог бы Запад, если бы не был инертным и вязким.

"Путин - это уличный хулиган, слон в посудной лавке. Он крушит все, а они смотрят. Они же коррумпируются. Посмотрите - сегодня Фийон, бывший премьер-министр Франции, назначен членом наблюдательного совета "Сибура" - это одна из главных российских нефтегазовых структур. О чем мы говорим - бывший канцлер ФРГ Шредер работает, бывший премьер-министр Франции Фийон работает. И еще эта дама, к которой Путин летал на свадьбу в Австрию, экс-министр иностранных дел Австрии - она тоже в российских нефтегазовых структурах. Потрясающая история, чего мы хотим от Запада?" - отметил он.

Читайте такжеНаемники, провокации, "братские могилы": как Россия намекает на ближайшие планы по Украине

Гордон добавил, что бывший близкий друг Путина банкир Сергей Горбачев подтвердил, что западные политики "стоят в очереди, чтобы коррумпироваться Россией".

"Потому что Россия щедрой рукой рассыпает "бабки" по всему миру, покупает дружбу и друзей", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 49,2% опрошенных социологами украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, убеждены, что вторжения не будет – 41,4%.