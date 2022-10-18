Дмитрий Гудков отметил, что российский президент стал намного слабее.

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал токсичным, вторгшись в Украину. Он потерял контроль в мире над своими партнерами.

Об этом рассказал бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков в интервью УНИАН.

По его словам, Путин стал намного слабее, поэтому его партнеры решили "увеличить свою долю".

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"Путин, развязав войну, во-первых, превратился в военного преступника. А, во-вторых, он потерял контроль в мире над своими пока еще действующими партнерами. Соответственно, все те претензии, которые накопились за долгое время, были высказаны, но еще пока в мягкой форме. Очевидно, что Путин "сдулся". Они поняли, что можно требовать большего, высказывать все претензии, демонстрировать недовольство положением вещей и своей долей. Это все говорит об ослаблении Путина на международной арене, где все игроки это чувствуют", - объяснил Гудков.

При этом он указал, что в дальнейшем подобных заявлений от разных путинских партнеров будет становиться только больше, потому что он становится "токсичным" даже для таких лидеров, как президент Таджикистана.

"Скоро он уже и для Лукашенко будет таковым. Лукашенко пока делает все, чтобы в этом не участвовать. Он территорию предоставил, но все эти 8 месяцев делал все, чтобы не ввязывать Беларусь в прямой конфликт. Я думаю, что Беларусь все-таки формально не вступит в эту войну. Зачем Лукашенко соглашаться сейчас, если он еще тогда умудрился выскочить из этой петли?" - подытожил Гудков.

Режим Путина слабеет - что известно

В СМИ начала появляться информация, что в Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима Путина уже подорвана. Его все больше критикуют подчиненные.

По словам российского политика Михаила Ходорковского, в военно-политическом руководстве РФ назревают странные изменения. В свою очередь бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что в России уже начался раскол элит по линии генералов.

В то же время глава ГУР Украины Кирилл Буданов отметил, что после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

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