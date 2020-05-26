Двойные стандарты Сытника. НАБУ преследует дипломата, но не видит аналогичного преступления своего директора

Кирилл Сазонов

На прошлой неделе директор НАБУ Артем Сытник засветился в громком скандале: он задекларировал землю в Крыму, которую на самом деле продал за российские рубли, еще и заплатил пошлину оккупационной власти. Дело против него НАБУ отказалось открывать, хотя уже год ведет аналогичное дело по дипломату Шевченко.

Двойные стандарты НАБУ

НАБУ очередной раз продемонстрировало двойные стандарты. Ранее директор НАБУ попался на деле о совершении коррупционных действий - он внесен в реестр коррупционеров за элитный отдых за чужой счет, который не указал в декларации. Осужденный судами нескольких инстанций, директор НАБУ до сих пор не признает своей вины. Между тем львиная доля дел НАБУ, которыми они терроризируют чиновников годами, открыта именно по фактам недостоверного или ошибочного декларирования. История, которая разворачивается сейчас, является не менее показательной: НАБУ отказывается возбуждать дело против своего директора, хотя уже год ведет похожее дело в отношении посла в Канаде Андрея Шевченко.

Дело НАБУ против Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро уже год ведет следствие о сокрытии Послом Украины в Канаде Андреем Шевченко от декларирования 4,7 млн российских рублей, полученных от продажи земли в Крыму. Текст документа, подтверждающего отчуждение имущества Шевченко в Автономной Республике Крым, обнародовал экс-первый заместитель главы АП Андрей Портнов.

В договоре на российском нотариальном бланке указано, что владелец этой земли Шевченко действует на основании дипломатического паспорта и продает участок по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район. Жена посла Анна Гомонай также дала свое согласие на продажу этой земли согласно Семейному кодексу Российской Федерации. «От соглашения на оккупированной территории посол выручил 4 700 000 российских рублей, что составляло 78 тыс. долларов, внес все кадастровые платежи и задолженности, чем совершил прямое и косвенное признание российской юрисдикции и российских органов на украинской территории, то есть совершил государственную измену», - заявил Портнов.

Сам Шевченко подтвердил существование у него земельного участка в оккупированном Россией Крыму, но опроверг юридические действия с этой собственностью по российскому законодательству. «Это моя официально задекларированная собственность. Никаких документов по российским законам я, конечно, не подписывал»,- написал Шевченко в Facebook

Дело НАБУ против Сытника

В декларации Сытника за 2019, которую он подал в конце апреля, появился земельный участок в Крыму, который он продал еще в 2017 году, уже после аннексии полуострова. Там указан земельный участок площадью 416 квадратных метров в городе Севастополе, Украина, стоимостью 94 300 гривен, оформленный на его жену, Сытник Анну Николаевну. В феврале СМИ публиковали документы, согласно которым Сытник продал участок еще в 2017 году. Факт сделки также подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.

Согласно информации СМИ, жена Сытника продала земельный участок 1 августа 2017 за 900 000 рублей, из которых 6600 рублей заплатила в российский бюджет в виде пошлины. При этом утверждается, что по факту участок был продан за 2 млн рублей. Ни сам глава НАБУ, ни его жена получение средств от продажи недвижимости не декларировали.

В чем разница между делами НАБУ против Шевченко и против Сытника

Разница только в том, что дело НАБУ против Шевченко открыто и активно расследуется. Против своего же директора по совершенно аналогичному делу НАБУ открывать производство отказывается. Более того, если факт продажи земли Шевченко еще может вызвать сомнения, то документы, обнародованные СМИ, однозначно подтверждают факты переоформления по российскому законодательству, продажу земли по российскому законодательству и уплату сборов в бюджет оккупантам директором НАБУ Артемом Сытником.

Похоже, НАБУ постепенно превратилось в касту неприкасаемых. Причем факт преследования других лиц за действия, которые бюро упорно не замечает у собственного директора, выглядит как публичная демонстрация безнаказанности НАБУ. Quod licet Iovi, non licet bovi, как говорили римляне. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Кирилл Сазонов

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