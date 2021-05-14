В то же время секретарь СНБО отмечает, что реформирование процессуального законодательства - это вопрос к народным депутатам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает несправедливым, когда человеку, подозреваемому в совершении государственной измены, избирают меру пресечения в виде домашнего ареста, а лицо, которому вменяют хулиганство, содержится под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге после заседания СБНО.

Его спросили, считает ли он справедливым, когда подозреваемого в госизмене Медведчука законодательство позволяет не брать под стражу, а людей, которые подозреваются в хулиганстве, украинские суды отправляют в следственные изоляторы.

"Я вам отвечу не как секретарь СНБО, а как гражданин. Что касается справедливости в украинских судах - нам надо еще очень много работать, чтобы привести в чувство наши суды, чтобы они работали согласно справедливости. Есть ли она там сейчас, или нет я вам не могу говорить. Это будет не совсем корректно, поскольку судьи сейчас принимают многие решения по делам, в которых я фигурирую", - сказал Данилов.

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На уточнение, стоит ли менять Уголовный процессуальный кодекс, чтобы исключить альтернативную содержанию под стражей меру пресечения подозреваемым в государственной измене, Данилов сказал: "Вы знаете, что у нас народные депутаты принимают законодательство и если они прописали, что возможна такая вещь (залог - УНИАН), то это точно не к нам вопрос".

Данилов ответил на вопрос, удовлетворены ли в СНБО мерой пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Медведчука.

"Чтобы трактовать решение суда, для этого есть прокуратура, есть соответствующие органы, которые ведут эти дела. Единственное что могу сказать - мы не стоим на месте, мы постепенно движемся вперед. Конечно, нам хотелось бы, чтобы все было быстро, но с учетом, что все это накапливалось много лет, нужно иметь определенный промежуток времени, чтобы расставить все точки над "і". Зеленский поставил задачу, то что касается деолигархизации, то что касается пятой колонны, наведения порядка в нашей стране, и мы шаг за шагом выполняем эти задачи", - сказал Данилов.

Дело против Медведука и Козаза

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промін» (Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Козак находится за пределами Украины.

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Автор: Дмитрий Хилюк