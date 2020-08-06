Дуда на инаугурации пообещал работать над восстановлением полного суверенитета Украины

Многие оппозиционные политики церемонию инаугурации Дуды проигнорировали.

Президент Польши Дуда на церемонии инаугурации 6 августа упомянул в своей речи и Украину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, у страны будет возможность действовать ради безопасности континента в 2022 году, когда Польша будет председательствовать в ОБСЕ.

«Этот важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа - Украины», - сказал президент.

Читайте такжеПремьер Польши назвал "Северный поток-2" "платой за оружие для Путина"

Торжество состоялось сегодня в доме Сейма на сессии Национального собрания. Однако многие оппозиционные политики церемонию проигнорировали, из приглашенных президентов прибыл на инаугурацию только Александер Квасьневский.

Дуда победил на президентских выборах 12 июля с минимальным перевесом (51% против 49% у оппонента). Избирательный штаб соперника Дуды – Тжасковского –требовал аннулировать результаты выборов на основании того, что, по мнению оппозиции, общественно-правовые СМИ Польши односторонне освещали предвыборную гонку, а для продвижения Дуды использовались государственные ресурсы.

Комментируя эту жалобу, Верховный суд Польши заявил, что обвинения были сформулированы слишком расплывчато и не имели убедительных доказательств.

Отношения правящей партии «Закон и справедливость» Дуды с оппозиционным крылом парламента обострились после принятия некоторых карантинных ограничений, в том числе и касающихся непосредственно голосования

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram