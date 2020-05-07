Сейм Польши принял голосования на президентских выборах по почте

Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.

Сейм Польши одобрил законопроект, разрешающий голосовать за кандидата в президенты по почте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Законодательную инициативу поддержали 236 депутатов, одновременно 213 были против, еще 11 воздержались. Законопроект отправят на подпись президенту.

Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.

Против законопроекта выступил ряд политиков, в том числе и бывшие президенты и премьеры. В открытом письме они призвали граждан не голосовать на «псевдовыборах».

Как сообщал УНИАН, в Польше 20 апреля началось постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.