Сейм Польши принял голосования на президентских выборах по почте
14:58, 07 мая 2020Мир
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Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.
Иллюстрация REUTERS
Сейм Польши одобрил законопроект, разрешающий голосовать за кандидата в президенты по почте.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
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Законодательную инициативу поддержали 236 депутатов, одновременно 213 были против, еще 11 воздержались. Законопроект отправят на подпись президенту.
Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.
Против законопроекта выступил ряд политиков, в том числе и бывшие президенты и премьеры. В открытом письме они призвали граждан не голосовать на «псевдовыборах».
Как сообщал УНИАН, в Польше 20 апреля началось постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.
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