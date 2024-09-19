Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, когда украинский президент будет находиться в США.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намекнул на возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Reuters, Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на следующей неделе, когда украинский лидер будет находиться в США, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном войне России против Украины.

"Наверное, да", – сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, встретится ли он с украинским лидером.

Других подробностей кандидат на второй срок в качестве президента США не предоставил.

Дональд Трамп и Украина

Дональд Трамп неоднократно делал противоречивые заявления о войне в Украине. К примеру, он утверждает, что если бы был президентом во время начала полномасштабного вторжения, Россия не напала бы на Украину. Он также говорил, что якобы может завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов.

Потенциальное переизбрание Трампа президентом США вызывает беспокойство среди союзников Украины на Западе – кандидат от республиканцев может значительно сократить или вообще прекратить поддержку Украины. Такие заявления неоднократно звучали в СМИ.

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