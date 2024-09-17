Помпео рассказал, как президент и он встречались со многими людьми, которые убивали американцев.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за четыре года его работы с президентом Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин "не забрал ни одного дюйма украинской земли".

"Вспомните, что он захватил 5-ю часть Украины, включая Крым во времена президентства Обамы. Администрация Трампа предоставила Украине оборонительные системы еще до войны, что сдерживало Владимира Путина. Однако, всего через несколько месяцев после ухода Трампа с должности, Путин снова начал убивать украинцев и захватывать новые территории. Когда пытаешься предсказать, что Путин сделает в случае президентства Трампа, можно ожидать, что модель сдерживания, которую мы выстроили, будет значительно влиятельнее для него, чем слабость, которую он видел при президентстве Обамы и Байдена", - сказал он в интервью Наталье Мосейчук.

По его убеждению, это нанесло значительный ущерб не только Украине, которая потеряла тысячи жизней, но и всему европейскому континенту и Соединенным Штатам Америки. Также он рассказал, как Трамп будет разговаривать с Путиным.

"Президент Трамп и я встречались со многими людьми, которые убивали американцев. Я разговаривал с талибами, которые убили моих друзей. Я встречался с Кимом, который недавно лишил жизни американского гражданина - удерживая его в заложниках в Северной Корее. Который уничтожил десятки тысяч своих соотечественников. Да, часто приходится говорить с плохими людьми, ведь именно они становятся источником самых больших бед. Поэтому нередко приходится иметь дело с худшими преступниками в мире. Я много времени провел с Си Цзиньпином, который виновен в смерти 10 млн человек из-за вируса, распространенного из лаборатории в Ухане. Это просто работа", - добавил он.

Война в Украине - позиция Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не ответил на вопрос модератора хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией. Отвечая на этот вопрос, Трамп сказал, что хочет, чтобы "война прекратилась".

На уточняющий вопрос, считает ли он, что победа Украины в интересах США, да или нет, кандидат-республиканец ответил: "Я думаю, что в интересах США закончить эту войну".

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