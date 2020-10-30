Добкин назвал Янченко "сложным человеком для понимания".

Бывший депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин устроил перепалку с представителем фракции "Слуга народа" Галиной Янченко по теме изменений бюджета Одессы с 2015 года.

Спор произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

В частности, в момент обсуждения Добкин эмоционально сказал: "Вы можете помолчать, когда говорят умные люди? Помолчите, и вы умнее станете".

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Янченко в ответ сказала: "Когда вы умно будете говорить, я помолчу, но вы слушайте, потому что вы сейчас критикуете не те вещи, о которых я говорила. 2015-ый год бюджет Одессы 4,5 млрд грн, Google в помощь, в этом году 10,5 млрд".

"Значит тогда хорошо артикулируйте, вас сложно понять, ваши действия сложно понять, ваши жесты сложно понять и ваши словосочетания сложно понять. Вы вообще сложный человек для понимания", - ответил ей экс-депутат.

Чем известен Михаил Добкин

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Автор: УНИАН