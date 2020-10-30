Бывший депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин устроил перепалку с представителем фракции "Слуга народа" Галиной Янченко по теме изменений бюджета Одессы с 2015 года.
Спор произошел в прямом эфире канала "Украина 24".
В частности, в момент обсуждения Добкин эмоционально сказал: "Вы можете помолчать, когда говорят умные люди? Помолчите, и вы умнее станете".
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Янченко в ответ сказала: "Когда вы умно будете говорить, я помолчу, но вы слушайте, потому что вы сейчас критикуете не те вещи, о которых я говорила. 2015-ый год бюджет Одессы 4,5 млрд грн, Google в помощь, в этом году 10,5 млрд".
"Значит тогда хорошо артикулируйте, вас сложно понять, ваши действия сложно понять, ваши жесты сложно понять и ваши словосочетания сложно понять. Вы вообще сложный человек для понимания", - ответил ей экс-депутат.
Чем известен Михаил Добкин
- 16 июля Добкин, который ранее был народным депутатом от Партии регионов и "Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.
- Позже Добкин записал видео, на котором предстал в образе брутального байкера: выбритый на лысо и на мотоцикле он подъехал к монументу основателям Киева. На фоне звучит культовая для киевлян песня "Як тебе не любити, Києве мій". Но одну из строчек в этой песне переделали: "Як тебе не любили, Києве мій".
- 23 сентября стало известно, что Добкин передумал идти в мэры Киева, решив баллотироваться в Харькове. Впоследствии он снялся и с выборов в Харькове в пользу действующего мэра.
- Позже он заявил, что уважает Путина и Лукашенко.
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