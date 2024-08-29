По словам прокурора, именно благодаря содержанию под стражей Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину для отбывания меры пресечения.

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Суспільне.

Прокурор просил суд избрать для подозреваемого Дмитрука именно содержание под стражей, поскольку "ни одна другая мера пресечения не сможет предотвратить риски".

"Риск сокрытия, что в принципе уже делает Дмитрук. Риск воздействия на свидетелей, а также потерпевших, поскольку у Дмитрука есть такие возможности, даже находясь за границей", - отметил он

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По словам прокурора, именно благодаря содержанию под стражей Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину для отбывания меры пресечения.

Адвокат Дмитрука заявил, что народный депутат не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни". Относительно того, что Дмитрук может уничтожить доказательства, необходимые следствию, и влиять на свидетелей адвокат заявил, что прокуроры не привели никаких доказательств, что Дмитрук в течение более двух лет совершал такие действия.

Сторона защиты также заявила, что Дмитрук якобы за кондон выехал законно.

"Конституционные права народного депутата не могут быть ограничены во время военного или чрезвычайного положения. Статьей 33 Конституции Украины предусмотрено, что каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать Украину. То есть, руководствуясь двумя статьями, Дмитрук имел право пересекать государственную границу", - аргументировал адвокат.

Дело Дмитрука - детали

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

"Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Напоминается, что 25 августа Генпрокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, который участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

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