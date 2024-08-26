Действующий нардеп нелегально пересек государственную границу, отметила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований.

Народный депутат Украины Артем Дмитрук не мог поехать за границу в командировку.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. "Информируем, что народный депутат Украины Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - сказано в сообщении.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона отметила, что в Одессе работают следственно-оперативные группы ГБР, выехали и работники центрального аппарата Бюро.

Видео дня

"Установлено, что действительно действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении насчет незаконного пересечения границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому событию, этому правонарушению, еще пока рано", - подчеркнула она. По ее словам, сейчас следствие собирает все данные и выясняет. При этом подчеркнула, что необходимо понимать, что один человек не мог просто так пересечь нелегально границу, обойти пункты пропуска, а ему в этом помогали.

"Подтверждаем, что он пересек границу и попал в Молдову. Насчет дальнейшего его передвижения, то, чтобы не быть голословной и не дать недостоверную информацию, необходимо немного подождать", - подчеркнула Сапьян.

Важные новости Украины - что сообщалось

Вчера, 25 августа. Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Артему Дмитруку по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Как сообщал УНИАН, Дмитрук сбежал за границу через Одесскую область. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.

Вас также могут заинтересовать новости: