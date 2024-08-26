Народный депутат Украины Артем Дмитрук не мог поехать за границу в командировку.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. "Информируем, что народный депутат Украины Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - сказано в сообщении.
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона отметила, что в Одессе работают следственно-оперативные группы ГБР, выехали и работники центрального аппарата Бюро.
"Установлено, что действительно действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении насчет незаконного пересечения границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому событию, этому правонарушению, еще пока рано", - подчеркнула она. По ее словам, сейчас следствие собирает все данные и выясняет. При этом подчеркнула, что необходимо понимать, что один человек не мог просто так пересечь нелегально границу, обойти пункты пропуска, а ему в этом помогали.
"Подтверждаем, что он пересек границу и попал в Молдову. Насчет дальнейшего его передвижения, то, чтобы не быть голословной и не дать недостоверную информацию, необходимо немного подождать", - подчеркнула Сапьян.
Важные новости Украины - что сообщалось
Вчера, 25 августа. Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Артему Дмитруку по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.
Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.
Как сообщал УНИАН, Дмитрук сбежал за границу через Одесскую область. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.