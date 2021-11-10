Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством об отводе состава суда.

Бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили не доставили на судебное заседание в Тбилиси.

Как написала на своей странице в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в Тбилисском городском суде состоялось судебное заседание по делу Саакашвили без его участия.

"Михеил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела со своим участием. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья". Адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия", - заявила Денисова.

Омбудсмен считает, что такие действия судебной власти Грузии являются нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение дела.

Читайте такжеСаакашвили в тюрьме исповедался и причастилсяОна призывает иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и высказать требование восстановить право Саакашвили посетить судебный процесс, который продолжится 29 ноября.

Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

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Автор: Виталий Саенко