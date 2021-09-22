Глава государства подчеркнул важность противодействия российской агрессии.

Президент ВладимирЗеленский подчеркнул, что ключевой приоритет Украины в Организации Объединенных Наций - это деоккупация Донбасса и Крыма.

Как сообщает Офис президента, во время рабочего визита в США глава государства провел встречу с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

Глава государства отметил готовность эффективно сотрудничать в реализации приоритетов Шахида и для усиления роли Генассамблеи как наиболее представительного политического органа мира.

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"Рассчитываем также на тесное сотрудничество по важным для нашего государства и региона вопросам безопасности, которые должны оставаться в приоритете работы Генассамблеи", – заявил Зеленский.

В этой связи он подчеркнул, что для Украины ключевым приоритетом в рамках ООН остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности, деокупация Донбасса и Крыма.

"Для Украины важно, чтобы в течение 76-й сессии Генеральной ассамблеи под вашим председательством государства-члены провели полноценные дебаты в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", – сказал глава государства.

Также Зеленский ознакомил президента 76-й сессии Генассамблеи ООН с итогами саммита "Крымской платформы" и акцентировал внимание на том, что достижение конечной цели этой инициативы – возвращение Крыма - является путем к восстановлению уважения к Уставу ООН.

Он подчеркнул важность одобрения на пленарном заседании двух резолюций Генассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует подать на рассмотрение: "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Эти документы являются практическим инструментом по защите прав человека на оккупированной территории и предотвращению дальнейшего превращения Крыма в военную базу с ядерным оружием – прямой угрозе для глобальной безопасности", – отметил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную "Крымскую платформу" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

16 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Организация Объединенных Наций по политическим причинам проигнорировала инаугурационный саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена.

Автор: Виталий Саенко