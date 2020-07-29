Мэр Кличко и "смотрящий" Комарницкий хотят построить новый ЖК на месте спорткомплекса - СМИ

На огромной территории комплекса расположились теннисные корты с трибунами, спортзал, бассейн, реабилитационный центр, футбольное поле.

“Смотрящий” за Киевом Денис Комарницкий планирует построить новый ЖК в Святошинском районе на территории действующего спортивного комплекса.

Об этом сообщает Dubinsky.pro, подчеркивая, что делается это “не без помощи самого Кличко”.

“Комплекс «Наука Спорт» находится по ул. Академика Вернадского, 32. На огромной территории расположились теннисные корты с трибунами, спортзал, бассейн, реабилитационный центр, футбольное поле. Недавно к Dubinsky.pro попал «Меморандум», целью которого служит реализация проекта строительства жилого комплекса на земельном участке площадью 3,2 гектара. Находится земельный участок в пользовании у ЧАО «НАУКА-СПОРТ» - передан в аренду на 25 лет: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса, решение Киевсовета №43/1253 от 2004 года”, - говорится в материале.

Там сообщается, что участниками соглашения выступают группа компаний «Интергал-Буд» (застройщик) в лице Александра Галяса и ООО «СОФФИТРЕЙД» в лице Валерия Мельника.

“Согласно меморандуму, «СОФФИТРЕЙД» реализует свое право на строительство объекта, по договору от 22 января 2018 года, заключенному с «НАУКА-СПОРТ», как землепользователем. По сути, Мельник является владельцем лишь номинально. Фактически же он представляет интересы схемщика Дениса Комарницкого, который сейчас является смотрящим по Киеву. На «СОФФИТРЕЙД» и Комарницкого в этом проекте возлагались задачи, которые возможно решить только через Киевсовет и не без помощи самого Кличко. Это и сопровождение деления земельного участка, и смена целевого назначения, и получение разрешения на выполнение строительных работ, а также решение многих других вопросов, требующих протекции чиновников горсовета”, - отмечает издание.

По его информации, в ходе разделения участка появилось третье лицо - ООО «Наука-Комфорт». Эта компания еще в апреле 2014 года купила недвижимое имущество, расположенное на участке спорткомплекса.

“ООО «Наука-Комфорт» создано в апреле того же 2014 года. Его основателем является ООО «Имидж Кэпитал», конечными бенефициарами которого выступают Владимир и Светлана Клименко и двоюродный брат бывшего замглавы Минрегионразвития Льва Парцхаладзе - Георгий Цагареишвили. Видимо некогда и сам Цагареишвили хотел провернуть этот финт с землей спорткомплекса, имея богатый опыт в этих вопросах, да и девелоперскую компанию. Но не вышло. Поэтому ждал подходящей возможности. А тут Комарницкий со своими возможностями в ГАСИ, Киевсовете и кто его знает где еще”, - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что именно Лев Парцхаладзе мощно приложился к созданию и внедрению новых государственных строительных норм, благодаря которым теперь девелоперы сами смогут решать, что строить на участке.

“Таким образом одним лишь росчерком пера Киевсовет получил возможности «мага и волшебника», превращая в секунду стадион в еще один безобразный комплекс с нарушением всех норм и правил строительства. А схемщики Комарницкий в связке с Цагареишвили с удовольствием им в этом подыгрывают, уродуя при этом территорию Киева”, - резюмирует Dubinsky.pro.

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