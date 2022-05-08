Советник главы ОП отметил, что Россия и ее "политическая элита" демонстрируют феномен "объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах".

Обращение президента России Владимира Путина к украинцам с поздравлением ко "Дню победы" является "уточненной вершиной цинизма".

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в Telegram.

По словам Подоляка, слова о "недопущении возрождения нацизма" говорит не кто иной, как сам "отец современного российского нацизма".

Обращаясь к людям, которых жестоко и умышленно каждый день убивают российские ракеты, глава Кремля демонстрирует "идеальное расщепление миров".

Советник главы ОП отметил, что Россия и ее "политическая элита" демонстрируют феномен "объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах". И они периодически "впадают в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичных бредов (официальный термин)".

"Украина теперь имеет важную психиатрическую миссию – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин, чья армия уже третий месяц убивает мирных украинцев, уничтожает города, накануне сакрального для Кремля праздника 9 мая обратился к народу Украины с посланием.

В своем обращении убийца украинцев высказался о необходимости "недопущения возрождения нацизма". Он рассказал, как был сокрушен нацизм в прошлом, и сейчас общий долг, - не дать ему возродиться и передавать следующим поколениям "правду" о войне и традиции "братской дружбы".

Для главарей боевиков псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" Путин добавил, что сегодня они якобы, как и их предки, занимаются "освобождением" земли от "нацистской скверны".

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