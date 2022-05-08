Кремлевский диктатор назвал "общим долгом" не допустить "возрождения нацизма".

Президент Российской Федерации Владимир Путин, чья армия уже третий месяц убивает мирных украинцев, уничтожает города, накануне сакрального для Кремля праздника 9 мая обратился к народу Украины с посланием.

Как сообщается на сайте Кремля, в своем обращении убийца украинцев высказался о необходимости "недопущения возрождения нацизма".

"Сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран", - говорится в циничном обращении главы Кремля, который ведет активную кровавую войну против Украины.

Путин рассказал, как был сокрушен нацизм в прошлом, и сейчас общий долг, - не дать ему возродиться и передавать следующим поколениям "правду" о войне и традиции "братской дружбы".

"В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", - идет речь в послании российского диктатора.

Для главарей боевиков псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" Путин добавил, что сегодня они якобы, как и их предки, занимаются "освобождением" земли от "нацистской скверны".

"Поздравительные послания" главы Кремля, помимо Украины и оккупированного Донбасса, отправили в Грузию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению, Киргизию, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию.

Стоит отметить, что путинские "освободители" уже потеряли 25 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов.

А как отметил в своем обращении ко Дню памяти и примирения, в котором наше государство вспоминает всех жертв Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский, 24 февраля, когда РФ начало полномасштабное вторжение в Украину, "уроды начали повторы".

"Наши города, пережившие страшную оккупацию, – настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, – снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в своей истории. А некоторые, как, например, Мариуполь, – третью. За два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей. За два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч", - подчеркнул Зеленский.

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