Безуглая не исключила, что комиссия может пригласить на свое заседание министра обороны Андрея Тарана.

В заслушивании президента Украины Владимира Зеленского на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" нет необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по завершению очередного заседания сообщила председатель парламентской ВСК Марьяна Безуглая.

Она рассказала, что на следующей неделе комиссия будет готова обнародовать промежуточный отчет, однако не дала четкого ответа, будут ли названы причины отмены операции по задержанию "вагнеровцев", и фамилии тех, кто отдал приказ ее отменить или перенести.

"Все, что можно верифицировать, мы верифицируем (подтвердим доказательствами, в частности, документами - УНИАН). На сколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это сможет оценить каждый во время презентации промежуточного отчета", - сказала Безуглая.

По ее словам, возможно комиссия пригласит на заседание еще и министра обороны Андрея Тарана, "к которому остались вопросы".

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Отвечая на вопрос, почему на заседание не пригласят президента Украины Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего и непосредственного руководителя министра обороны, чтобы услышать его мнение, Безуглая сначала сказала, что у действующего президента есть иммунитет в отличие от прежних, и поэтому его нельзя пригласить.

"Мы не можем допрашивать президента - в соответствии с законом о ВСК он является лицом неприкосновенным. В отличие от Петра Порошенко, которого мы хотели заслушать о том, что согласно его словам, в 2018 году санкционировал операцию по "вагнеровцам", - отметила депутат.

На уточнение, что комиссия - не правоохранительный орган и на ее заседания приглашают, а не приводят силой как на допрос, она ответила, что в заслушивании Зеленского нет нужды: "Пока мы необходимости в этом не видим, поскольку мы получили те ответы. которые нужны для промежуточного отчета ВСК".

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После брифинга у здания комитетов ВРУ собрались два небольших митинга. На одном требовали привлечь к ответственности экс-президента Украины Петра Порошенко "за провал операции по выводу украинских военных из окружения под Иловайском". А участники второй скандировали в сторону первых, что они "проплаченные титушки". На митинге одной в первых выступила председатель ВСК Безуглая.

Дело "вагнеровцев" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

10 сентября председатель ВСК Безуглая заявила, что комиссия не нашла доказательств срыва спецоперации по вине украинских спецслужб или руководства государства. Также она подчеркнула, что решение об отмене спецоперации в Украине никто не принимал. Зато было принято решение ее отсрочки.

Автор: Дмитрий Хилюк