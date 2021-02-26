Антон Геращенко обвинил Петра Порошенко в организации беспорядков на Банковой.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убежден в причастности бывшего президента Петра Порошенко к беспорядкам на Банковой, которые произошли во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Я прямо говорю, я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы в нашей стране была смута, для того, чтобы снова раздувать ненависть, как он это делал много раз", - сказал Геращенко.

Он пояснил, что во время протестов правоохранители не имели при себе резиновых дубинок, потому что "тот, кто направляет за кулисами эти акции, он заплатил бы огромные деньги, чтобы полицейские избили хоть одного человека".

"То, что произошло под Офисом президента, это была вакханалия, насилие, направленные лишь на одно - тот, кто задумывал эту акцию, он мечтал о том, что полицейские будут бить в ответ митингующих. Чтобы снова вылезти, как 1 декабря 2013 года, на бульдозер и начать новую президентскую кампанию", - добавил Геращенко.

Протесты на Банковой из-за приговора Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 187 ("разбой") и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УКУ, а назначили наказание по ст. 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

В Киеве люди вышли на акции протеста против ареста Стерненка. Участники сожгли два полицейских шлема, которые забрали у правоохранителей во время столкновений. Всего было задержано 24 протестующих, в тот же вечер их отпустили.

Следующая акция протеста сторонников Стерненко пройдет в субботу, 27 февраля.

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Автор: Олег Давыгора