Сегодня Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Министерство иностранных дел Украины намерено доказать Международной организации уголовной полиции (Интерполу), что Россия хочет использовать эту организацию для политического преследования украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"В Россию Виталий Маркив поедет вряд ли, а вот доказать Интерполу, что Кремль в очередной раз будет пытаться использовать возможности этой организации для политического преследования - дело святое, и МИД Украины с радостью к ней присоединится!"- заявил Енин.

История нацгвардейца Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Киев.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что РФ хочет ограничить передвижение Маркива другими странами.

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Автор: Виталий Саенко