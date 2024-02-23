На Марсовом поле Лычаковского кладбища президент Украины и премьер Дании почтили павших украинских воинов.

Премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен прибыла с визитом во Львов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В частности, во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища Зеленский вместе с Фредериксен почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны, и возложили цветы к могилам украинских воинов.

"Мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - подчеркнул президент.

Зеленский и Фредериксен также почтили память Неизвестного воина вооруженных Сил Украины, который погиб в 2022 году и был похоронен во Львове.

На сайте президента Укарины сказано, что Лычаковское военное кладбище является территорией военных захоронений во Львове. На Марсовом поле кладбища с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.

Помощь Украине от Дании: последние новости

Как сообщал УНИАН, на базе Скрюдструп в Дании проходят учения украинских пилотов и техников на многоцелевых истребителях F-16. Получить первые шесть истребителей Украина может не раньше второго квартала этого года.

Недавно стало известно, что Дания приняла решение передать украинской армии всю свою артиллерию.

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