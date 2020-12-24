Зеленская добавила, что в доме сняли люстры, а в некоторые помещения даже не заходят.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как переезжала с мужем и детьми на государственную дачу. По ее словам, это была инициатива охраны.

Об этом говорится в интервью жены главы государства изданию НВ.

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"С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", – сказала она.

Зеленская пояснила, что до этого они проживали в многоквартирном доме и создавали неудобства для соседей, в частности установлением пропускного режима.

"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Возможно, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", – отметила супруга президента.

Также Зеленская добавила, что в доме сняли люстры, а в некоторые помещения даже не заходят.

"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили (стены) в серый цвет", – ответила первая леди.

Переезд Зеленских на государственную дачу: что известно

В июле стало известно о переезде Зеленских на государственную дачу в Конча-Заспе. Последний раз там проживал третий президент Виктор Ющенко. Офис президента информацию подтвердил.

Более 300 тысяч гривень из бюджета страны потратили на ремонт, сообщили журналисты проекта Схемы: Радио Свобода.

Во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский упрекал бывшим президентам в пользовании государственным имуществом.

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Автор: УНИАН