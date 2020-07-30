В МИД Украины допускают возможность экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера"

В ведомстве подчеркивают, что вопросы о возможной экстрадиции будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

Министерство иностранных дел Украины следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнера».

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранительными органами нескольких десятков российских боевиков. Согласно сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, используются в других точках мира и представляют угрозу.

«Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов», - подчеркнули в ведомстве.

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При этом в МИД допускают возможность экстрадиции боевиков: «Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами».

Как сообщал УНИАН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, задержанных в составе группы боевиков ЧВК «Вагнера».

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из частной военной компании "Вагнер" и еще одного человека на юге страны.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиян имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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