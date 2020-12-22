В частности, это будут законопроекты о реформировании Службы безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности.

Во фракции "Слуга народа" сообщили, какие законопроекты Верховная Рада Украины будет рассматривать в январе 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщили председатель фракции Давид Арахамия и лидер партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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«Великие реформы мы немножко отложили, но хотим в январе вернуться, и ударным темпом это принять», - сказал Арахамия.

Он уточнил, что речь идет о законопроектах по так называемой "амнистии капиталов", о создании Бюро экономической безопасности, о реформировании СБУ и другие.

В свою очередь Корниенко отметил, что судебная реформа в Украине всегда актуальна, и "мы тоже будем к ней как-то приближаться".

"И буквально вчера рабочая группа под руководством Монастырского зарегистрировала законопроект о реформе Конституционного суда... Это тоже будет, я думаю, в ближайшие недели приниматься", - напомнил он.

Кроме того, Корниенко отметил, что в 2021 году стартует реализация проекта "Большая реставрация", в рамках которой планируют восстанавливать 100 памятников культурного наследия.

"Это продолжение "большого строительства", такая себе вторая серия", - пояснил он.

Среди прочего, депутат отметил, что законопроект о возобновлении конкурсов на государственную службу попытаются снова вернуть в повестку дня и проголосовать за него.

Отвечая на вопрос о главных достижениях и неудачах фракции "СН" за год, Арахамия среди достижений назвал принятие законов О рынке земли, внутренних водных путях и о финансовых рынках.

Следующая пленарная неделя пройдет с 26 по 29 января 2021 года.

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Автор: Татьяна Поляковская