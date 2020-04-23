Бывший депутат от "БПП" пошел на сделку со следствием в деле получения компенсации за жилье

Он вернул более 580 тыс. грн, выделенных в качестве компенсации за аренду номера в гостинице "Киев".

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко пошел на сделку со следствием по делу о получении им компенсации за жилье в Киеве.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

На вопрос относительно информации о судебном заседании по его делу и о том, что он признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Черненко ответил: "Действительно сложились такие обстоятельства, что я неточно считал 30-километровую зону от Киева. Там надо от границ, а не от центра. Соответственно, я не имел права на получение этих денег (компенсации от государства за аренду номера в гостинице "Киев" в связи с отсутствием жилья в Киеве - УНИАН)".

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На вопрос о возврате денег экс-депутат ответил: "Я уже их вернул в полном объеме". Черненко подтвердил, что речь идет о 582 тыс. 430 грн.

По словам Черненко, сейчас Высший антикоррупционный суд должен продолжить рассмотрение его соглашении со следствием.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что народные депутаты VIII созыва вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве после того, как детективы НАБУ начали расследование в октябре 2018 года.

"Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате этого, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, в течение декабря 2018 - января 2019 года Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ заявили, что в рамках дела о противоправном получения компенсации за жилье следствие проверяет факты получения около 11 млн грн несколькими десятками бывших народных депутатов.

"Как выяснили детективы НАБУ, каждый из этих парламентариев на основании поданных заявлений в Аппарат ВР незаконно получил от 30 тыс. грн до 1 млн грн, поскольку на самом деле имел собственное жилье в столице или вблизи (до 30 км от границ Киева)", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 - марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов VIII созыва за незаконное получение компенсации в размере более чем 2,6 млн грн. В отношении четверых из них расследования завершены, а трое уже возместили уплаченные им 1,5 млн грн, не дожидаясь приговора суда.

"Еще трое народных депутатов признали, что действительно "по ошибке" получали компенсацию и добровольно вернули 160 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.