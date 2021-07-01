По мнению Давида Арахамии, многие депутаты "передумают не голосовать"".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует более 240 голосов за законопроект об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я уверен, что поддержим ... Ощущение, что будет более 240 голосов", - сказал он, комментируя голосование за законопроект об олигархах.

Арахамия также выразил мнение, что многие депутаты "передумают не голосовать".

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Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Олигархом может быть признано физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке согласно закону "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Также предусматривается создание реестра олигархов. Лицам, которые включены в реестр, запрещается осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом "О предотвращении коррупции".

Также предусмотрено, что в случае контакта публичного служащего с олигархом или его представителем такой служащий обязан подать декларацию о контактах. В то же время определяется, когда не подается декларация о контактах, например, когда это произошло на официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции на радио, телевидении или через сеть Интернет в режиме, доступном для массового приема, а также на судебных заседаниях.

Действие закона рассчитано на 10 лет.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В парламенте также зарегистрированы три альтернативных законопроекта по этому вопросу.

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Автор: Татьяна Поляковская